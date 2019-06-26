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İzmir’den gelip Aydın’a kenevir etkiler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda İzmir’den gelerek ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir’den gelip Aydın’a kenevir etkiler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda İzmir’den gelerek ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 14 kilo esrar ile 601 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi Karıncalı Dağı bölgesinde yüksek miktarda kenevir bitkisi ekimi yapıldığı duyumu alındı. Karıncalı Dağı bölgesinde yapılan aramada, ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette 601 kök kenevir bitkisi ve 14 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Yapılan araştırmada, ormanlık alandaki kenevir bitkilerinin İzmir’in Beydağ ilçesinde ikamet eden M.İ. ve M.İ. isimli şüpheliler tarafından ekildiği tespit edildi. İzmir’den kilometrelerce uzağa gelerek, Nazilli’de yasa dışı ekim yapan iki şüpheli, adreslerine yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İzmir’den gelip Aydın’a kenevir etkiler

İzmir’den gelip Aydın’a kenevir etkiler

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