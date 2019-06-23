İzmir’den İstanbul’a Seçim Göçü

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanacak İstanbullu seçmenler için onlarca otobüs kaldırdı. Araçlar, seçimden bir gece önce İzmir’in farklı ilçelerinden yola çıktı. CHP’li yetkililer en fazla otobüsün İzmir’in tatil yöresi olan Çeşme ilçesinden kaldırıldığını duyurdu.

AK Parti, şehrin farklı köşelerine astığı ilanlarla seçmenleri İstanbul’a taşıyacağını duyurdu. MHP, İzmir’den gidecek yüz avukatla oy verme ve oy sayımı esnasında sahip çıkacağını açıkladı. İzmir Barosu da gönüllü avukatlarla İstanbul’da seçmen iradesinin doğru yansımasına yardımcı olacağını ilan etti.

Yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmir’de de yakından izleniyor. Seçimden haftalar önce CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti İzmir il yöneticileri, İstanbul’da adeta çıkartma yaptı. Hepsinin hedefi İstanbul’da yaşayan İzmir kökenli seçmenlerin kendi destekledikleri adaya oy vermesini sağlamaktı.

CHP Konak ilçe örgütünün ayarladığı otobüs ve minibüslerle seçmenleri Kültürpark önünden İstanbul’a yolcu etti. Bayram nedeniyle İzmir’de yaşayan kızını ziyarete geldiğini söyleyen Seçkin Ergün “Aslında İzmir’de kalmayı istiyorum. İş arıyorum. Ama İzmir’de zaten o kadar fazla iş imkanı yok. Seçim olmasaydı şu anda İstanbul’a dönmezdim. Biraz daha kalırdım. Oy verdikten sonra geri dönmeyi düşünüyorum. Tek dileğim her şey çok güzel olsun” dedi.

“Bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu gördük”

Rahatsızlığı nedeniyle İzmir’deki oğlunun yanına geldiğini söyleyen emekli Turhan Aytan da “Seçim olunca mecburen gidip oyumu kullanacağım. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun” diye konuştu. Üniversite eğitimini İzmir’de sürdüren Işıl Demirağ ise “Okullar dün kapandı. Ama okul kapandığı için değil, büyük seçim için gidiyorum İstanbul’a. İnşallah her şey çok güzel olacak. 31 Mart seçimlerinde sınavlarım olduğu için maalesef oy kullanamamıştım. Ama bu sefer öyle olmadı. Vatandaşlık görevimizi yapmamız gerekiyor. Geçen seçimlerde bir oyun bile çok önemli olduğunu gördük. İnşallah bu sefer hile dönmeyecek. Daha güzel sonuçlar alacağız” ifadesini kullandı.

Emekli öğretmen Turan Danişment torun bakmak ve Mordoğan’daki yazlığında dinlenmek için İzmir’e geldiğini söyledi. Danişment “Sadece oy kullanmak için gidiyoruz İstanbul’a. Sonra hemen döneceğiz. Seçimden İmamoğlu’nun çıkmasını istiyoruz. Onun mağduriyetini gidermek için İstanbul’a gidiyoruz” dedi.

