İzmir’den İtalya’ya ‘Umut Otobüsü’

İzmir Yaşar Üniversitesi konferans salonunda yapılan halka açık ilk gösteri öncesinde hem gençlerde hem de projeyi yürüten ekipte büyük bir heyecan vardı. Son provada her şey bir kez daha gözden geçirildi. Ardından seyirciler salona alındı ve umudun cesaret verici bir duygu olduğunu anlatan oyun büyük bir başarıyla sahnelendi.

Disleksi, down sendromlu ve otizmli 18 genç, üç yıllık bir çalışmanın sonunda “Umut Otobüsü” isimli tiyatro oyununun ilk gösterimini İzmir’de yaptı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen “In Orchestra” projesi kapsamında sanat eğitimi alan gençler, İtalya’nın Floransa kentindeki Sanat Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

​“Sevgi, çocukların kendini ifade etme becerisini artırdı”

“Üç yıl boyunca her hafta en az iki saat atölye çalışması yaptık. Çalışmalara ilk başladığımız dönemde hiç konuşamayan arkadaşlarımız vardı. ‘Haydi, el ele tutuşuyoruz’ dediğimizde bunu bile sağlamakta zorlanıyorduk. Şimdi bu arkadaşlarımız ‘hoşça kal’, ‘merhaba’, ‘evet’ gibi kelimeler kullanmaya başladı. Bir insana bir kelime hediye etmekten daha güzel ne olabilir ki!” diyen Özçınar sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz konuşamamayı bir sınır, bir yetersizlik olarak görmüyoruz. Her bireyin kendini ifade edebileceği kıymetli bir dili var. Sözlü dil bunun küçük bir kısmı. Her bireyi yakalamak için farklı atölyeler yaptık. Mesela, bazı öğrencilerimizi renkle, bazılarını müzikle, bazılarını dansla, bazılarını konuşmayla yakaladık. Sevgi gösterdik ve sevgi gördük. Sevginin, çocukların kendini ifade etme becerisini artırdığını gördük” dedi.

Oyuncular arasında yer alan Deniz Ayça Karagöz de “Üç yıl boyunca bu oyuna hazırlandık. Seyircimize en iyisinin sunmak istedik. Onların zevkle izleyebileceği neşeli, müzikal, sempatik bir oyun hazırladık” diye konuştu.

Ekip haziran ayı sonunda İtalya’nın Floransa kentindeki Sanat Festivali’ne katılacak. Daha sonra “Umut Otubüsü” oyununu Milano’da sergileyecek.