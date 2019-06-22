İzmir’den İtalya’ya ‘Umut Otobüsü’

Disleksi, down sendromlu ve otizmli 18 genç, üç yıllık bir çalışmanın sonunda “Umut Otobüsü” isimli tiyatro oyununun ilk gösterimini İzmir’de yaptı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen “In Orchestra” projesi kapsamında sanat eğitimi alan gençler, İtalya’nın Floransa kentindeki Sanat Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Umut, cesaret verir

İzmir Yaşar Üniversitesi konferans salonunda yapılan halka açık ilk gösteri öncesinde hem gençlerde hem de projeyi yürüten ekipte büyük bir heyecan vardı. Son provada her şey bir kez daha gözden geçirildi. Ardından seyirciler salona alındı ve umudun cesaret verici bir duygu olduğunu anlatan oyun büyük bir başarıyla sahnelendi.

Proje koordinatörü Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Özçınar VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada projenin temel amacının zihinsel yetersizlik yaşayan bireylerin iletişim becerilerini yükseltmek olduğunu söyledi. Özçınar “Amacımız bu gençlerin konuşma becerisini, beden dilini kullanma, yüz yüze iletişim, göz kontağı sağlamak gibi bütün iletişim becerilerini artırarak topluma entegre olmalarını sağlamak” diye konuştu.