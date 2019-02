İzmir’den Mısır’daki idamlara kınama

Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği, Mısır’da Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin idam edilmesini Konak Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.

Mısır’da darbeci Sisi ve hükümetinin insan haklarını hiçe sayarak 2012’ten beri yüzlerce kişiyi idama çarptırdığı belirtilen basın açıklamasında Batı’ya da insanlık suçuna göz yumduğu için tepki gösterildi. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklama sırasında sık sık “Katil Sisi hesap verecek”, “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık” ve “Hakkı hâkim kılacağız” sloganları atıldı. Açıklamayı okuyan Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya, Mısır’da Sisi cuntasının katliamlarını durdurmak için tüm insanlığa çağrıda bulunarak, “1 milyon üyemizle, cuntacı Sisi’nin Lahey Adalet Divanı’nda yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

"Sisi giderek Firavunlaşmakta"

Memur-Sen İzmir sendika temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı’nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti. Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun’un Hz. Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır’da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır."

Bugüne dek 165 kişinin idam edildiğini belirten Kaya, "Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci’nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkûm etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. Birleşmiş Milletler’in idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ‘ah’ları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi’nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun aksine ‘terörle mücadele’ yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz" diye konuştu.