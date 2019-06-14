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İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan sosyal medya uzmanı Öznur Vardar (42), motosikletiyle 4 gün süren yolculuğun ardından geldiği Mardin'deki öğrencilere 200 hikaye kitabı ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)- İZMİR'de yaşayan sosyal medya uzmanı Öznur Vardar (42), motosikletiyle 4 gün süren yolculuğun ardından geldiği Mardin'deki öğrencilere 200 hikaye kitabı ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
İzmir'de yaşayan ve sosyal medya yönetmenliği yapan Öznur Vardar, Mardin'deki öğrencilere karne hediyesi vermek için 4 gün önce motosikletiyle yola çıktı. Motosikletle 4 gün süren yolculuğun ardından Mardin'e ulaşan Vardar, Gülseren Enver Tüfekcioğlu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Vardar, burada öğrencilere yanında getirdiği 200 hikaye kitabı ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
Mardin'e ulaşıp öğrencilere hediye verdiği için mutlu olduğunu belirten Vardar, "Mardin’e gelmeye karar verdiğimde buradaki çocuklara da kendimle birlikte bir şeyler hediye etmek isteği doğdu içimde. Çocuk hikaye ve masal dergisi yayınevindeki arkadaşlara konuyu açtım. Onlarla da uygun görünce sosyal medya üzerinden takipçilerim ve onların çevresindeki insanların gönderdiği birer kitap ile bu yolculuk başlamış oldu. Motosiklete hepsini sığdırmam mümkün olmadığı için bir kısmını kargo ile önceden göndermiştim" dedi.
Gezi öncesi birçok arkadaşının tepkisi ile karşılaştığını anlatan Vardar, “Amacım benim izlediğim yolun aslında imkansız olmadığını göstermek. Arkadaşlarımdan bazıları tepki göstererek, Mardin'e nasıl gideceğimi sordu. Ve ben bugün buradayım. Yorgun olmak çok keyifli aynı zamanda herkes de kendi iç dünyasına bir yolculuk yapıyor. Ben de kendi iç dünyama, kendi masalıma bir yolculuk yapmış oldum. Bu da benim hayalimdi gerçekleştirdim şimdi. İnşallah yeni masallara, yeni hayatlara doğru bir rota çizeceğim" diye konuştu.
Vardar’a okul müdürleri ve öğretmenler de duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
FOTOĞRAFLI

İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttıİzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttıİzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttıİzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı

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