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  4. İzmir'den 'mülteci ölümlerini durdurun' çağrısı

İzmir'den 'mülteci ölümlerini durdurun' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'de basın açıklaması yapan sivil toplum ve dernek üyeleri, mülteci ölümlerinin durdurulması için iltica hakkının uygulanmasını istedi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de basın açıklaması yapan sivil toplum ve dernek üyeleri, mülteci ölümlerinin durdurulması için iltica hakkının uygulanmasını istedi.
Konak'ta bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) binasındaki basın toplantısında, mültecilerin daha iyi bir hayat için farklı ülkelere gitmek isterken hayatlarını kaybettikleri anımsatıldı. Toplantıda, Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamları da paylaştı. Raporda, 2019 yılı içerisinde Ege Denizi'nden 60 binin üzerinde mültecinin geçiş yaptığı ve bir o kadar da mültecinin geçiş yaparken engellendiğini bilgisine yer verildi. Yine Ege Denizi'nde geçen yıl 71 insanın hayatını kaybettiği, son 20 yıldır Avrupa topraklarına giriş yaparken ölenlerin sayısının ise 34 bini aştığı belirtildi. Açıklamayı yapan İHD Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Akel, Suriye iç savaşının başlamasının üzerinden 9 yıl geçtiğini, bu sürede dünyanın birçok başka ülkesinde de çatışmalarla beraber açlık ve yoksulluğun her geçen gün arttığını belirterek, dünyanın en varlıklı ülkelerinin sınırlarını mültecilerin yasal girişine kapatarak, onları göçmen kaçakçılarına muhtaç ettiğini söyledi. Dünya genelinde her 113 kişiden birinin yurtlarını terk ederek güvenli bir bölgeye geçiş yapabilmek için yollara düştüğünü söyleyen Akel, "Türkiye ise çatışma ve siyasi belirsizlik ortamlarının sürdüğü Suriye, Afganistan, Kongo, Filistin, Irak ve İran gibi ülkelerden gelen mültecilerin Avrupa'ya geçiş noktasında bulunuyor. Mülteciler, ölümü göze alarak, insan onuruna yakışır hayatlar yaşayabileceklerine ve güvende olacaklarına inandıkları Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı sürdürüyor. Ancak Avrupa'nın artarak devam eden güvenlik politikalarından dolayı yüz binlerce mülteci Türkiye'ye sıkışmış durumda" dedi.
'ÖLÜMLERİN DEVAM ETMESİNE YÖNELİK ENDİŞEMİZ VAR'
Hükümetlerin, Akdeniz'de ölümlerin durdurulması için harekete geçmediğini savunan Akel, bu durumun da, zor durumda olan mültecileri, insan kaçakçılarına mahkum ettiğini ileri sürdü. Mehmet Akel, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasından imzalanan Geri Kabul Anlaşması, Mart 2016 AB-Türkiye Mutabakatı ve yüksek güvenlik önlemleri, Ege Denizi'ndeki geçişleri tamamen engelleyemediği gibi ölümleri de durduramadı. Mart 2016'dan beri azalan geçişler 2019'da yeniden arttı. Geçişlerin artmasının arkasındaki neden Türkiye'nin değişen mülteci politikası. Belirsizlik ortamının devam ettiği ve ağır ekonomik krizlerin yaşandığı ülkelerine geri gönderilme korkusuyla, Türkiye'de yıllardır yaşayan mülteciler de hayatlarını riske atarak Avrupa'ya geçmeye çalışıyor" dedi.
Akel, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Son olarak İzmir Çeşme açıklarında batan mülteci teknesinde 8'i çocuk 11 mülteci yaşamını yitirdi. Böylece, 2020'nin ilk 10 gününde Muğla ve İzmir açıklarında batan 3 ayrı mülteci teknesinde 24 mülteci yaşamını yitirirken 6 mülteci ise denizde kayıp. 11 Ocak'ta da Yunanistan ile İtalya arasında batan mülteci teknesinde 12 mülteci hayatını kaybetti. Endişemiz ölümlerin devam etmesidir. Akdeniz'de daha çok mülteci ölümü yaşanmadan, Avrupa Birliği mültecilere sınırlarını açmalıdır. Güvenlik perspektifi üzerine kurulup, insan haklarına aykırı uygulamalara yol açan sınır politikalarından vazgeçilmeli ve düzensiz göçü önlemek adına yapılan anlaşmalar iptal edilmelidir."
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