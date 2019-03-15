İZMİR'DEN OTOMOBİL ÇALAN 2 ZANLI, AYDIN'DA YAKALANDI

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA) - İZMİR'den çaldıkları otomobille Aydın'a giden H.T. (22) ve M.K. (23), polis ekiplerince Söke ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, dün, 35 DD 5523 plakalı otomobille İzmir'den gelip, Aydın'ın Didim ilçesi yönüne giden sürücü M.K.'yi durdurmak istedi. Yanında arkadaşı H.T. de bulunan M.K., polisin uyarısını dinlemedi. Kaçmaya başlayan M.K.'nin peşine düşen ekipler, saat 23.00 sıralarında, Söke- Milas yolu üzerinde aracı durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramada; pompalı tüfek, tabanca ve mermi ile metamfetamin ele geçirildi. 'Otomobil hırsızlığı'ndan arandığı belirlenen H.T. ve M.K.'nin, aracı İzmir'in Buca ilçesinden çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan ikili, emniyete götürüldü.

