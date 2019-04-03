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İzmir'den Suriye'ye insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

İzmir'den Suriye'ye insani yardım

İZMİR (AA) - Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmir'den 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlanan yardım tırı, İzmir'den Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Yardım tırında 150 gelinlik, 11 bin 220 giyim, 3 bin 854 hasta bezi, bin 800 bebek bezi, 2 bin 500 kilogram gıda ve 135 muhtelif eşya bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Ege temsilcisi Harun Ece, Suriye'deki iç savaş nedeniyle zor şartlarda yaşayan Suriyelilere yardıma devam ettiklerini belirtti.

Ece, yardım tırının hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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Deniz Feneri Ege Temsilciliği Harun Ece Suriye yardım tırı

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