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İzmir’den Yunanistan’a kaçmak isteyen 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Yunanistan’a kaçmak üzere olduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şahıs ve FETÖ üyeliğinden yargılanması devam eden 5 şahıs ekipler tarafından yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılama süreci devam eden FETÖ üyelerinin Seferihisar ilçesinde bulunan bir otelin iskelesinden Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçırılacağı yönünde bilgi aldı.Bunun üzerine sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Yunanistan’a kaçmak üzere olduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şahıs ve FETÖ üyeliğinden yargılanması devam eden 5 şahıs ekipler tarafından yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılama süreci devam eden FETÖ üyelerinin Seferihisar ilçesinde bulunan bir otelin iskelesinden Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçırılacağı yönünde bilgi aldı.
Bunun üzerine sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Yapılan operasyonda, can yelekleri ile sürat teknesine binmek için iskele üzerinde bekleyen 9’u erkek, 4’ü kadın ve 5’i çocuk olmak üzere 18 kişi yakalandı. Operasyon esnasında şahısları kaçırmak üzere bekleyen sürat teknesi olay bölgesinden kaçarak uzaklaştı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulamada, R.Ç, M.G, T.T. ve R.M. hakkında FETÖ’den yakalama kaydının bulunduğu, A.G, E.Ş, İ.E, N.G. ve S.G’nin ise aynı suçtan yargılanmalarının devam ettiği belirlendi.
Yakalanan 9 FETÖ şüphelisinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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