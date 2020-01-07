HABER
  4. İzmir’den yürek ısıtan görüntüler: “Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler”

İzmir’den yürek ısıtan görüntüler: “Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde iki vatandaş, üstündeki kıyafetleri çıkartarak soğukta titreyen evsiz vatandaşı giydirdi.Edinilen bilgiye göre olay, Şair Eşref Bulvarı Eski İtfaiye civarında meydana geldi.

İzmir’den yürek ısıtan görüntüler: “Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler”

İzmir’in Konak ilçesinde iki vatandaş, üstündeki kıyafetleri çıkartarak soğukta titreyen evsiz vatandaşı giydirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şair Eşref Bulvarı Eski İtfaiye civarında meydana geldi. Cadde kenarında soğuktan titreyen evsiz vatandaşı gören iki şahıs, üzerilerindeki kıyafeti çıkarttı. İki kişi olduğu görülen şahıslar, çıkarttıkları kıyafetler ile evsiz vatandaşı elleriyle giydirdi. Yoldan geçen vatandaşlar da o anlara tanık olarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yardımsever vatandaşların iç ısıtan görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
FETÖ sanığı Ali Erdoğan’ın yargılandığı davada karar duruşması 15 Ocak’a ertelendiFETÖ sanığı Ali Erdoğan’ın yargılandığı davada karar duruşması 15 Ocak’a ertelendi
Tedavileri tamamlanan güvercin ve şahin doğaya salındıTedavileri tamamlanan güvercin ve şahin doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yeniden başladı

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.