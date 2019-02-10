İzmir'e Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, kentte hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin, "En önemli projelerimizden biri İzmir'i 21'inci yüzyıl dünyası ve Türkiye'sine yakışır biçimde, dünyanın sayılı bilim, teknoloji ve yazılım serbest bölgelerinden birine sahip kılmak olacak." dedi.

Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, "10 numara İzmir" adını verdiği seçim projesinde yer alan Karaburun yarımadasını bilim, teknoloji ve yazılım üssü haline getirecek projesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Dünya bugün bilgi ve teknolojiyi üretenler ve tüketenler olarak ikiye ayrılıyor" ifadesini kullanan ve üretenlerin aynı zamanda yönetenler olduğunu vurgulayan Zeybekci, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"En önemli projelerimizden biri İzmir'i 21'inci yüzyıl dünyası ve Türkiye'sine yakışır biçimde, dünyanın sayılı bilim, teknoloji ve yazılım serbest bölgelerinden birine sahip kılmak olacak. Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün arazisi içinde yaklaşık 40 bin dönüm alanda hayat bulacak. Bunun için gerekli hukuki altyapıyı tamamlamak üzereyiz. Bakanlığım döneminde hayata geçirdiğimiz 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi' sayesinde bu bölgede faaliyet gösterecek firmalara dünyanın en iddialı teşviklerini sağlayacağız. Vergi, enerji, finansman, altyapı, istihdam, çalışma izinleri, bankacılık işlem maliyetleri gibi pek çok konuda destek ve muafiyet sağlayacağız. Bu bölgeyi yatırımcı için cazibe bölgesi haline getireceğiz."