İlk ve ortaokulu Tavas'da, liseyi Kütahya İmam Hatip Lisesinde yatılı olarak okuyan Zeybekci, bir yandan da çalışarak iki yıl marangoz çıraklığı yaptı.

Tütün üretimiyle geçinen 5 çocuklu Şükrü ve Fatma çiftinin en küçük oğlu olarak dünyaya gelen Zeybekci'nin çocukluğu tütün tarlasında geçti.

Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilen Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961'de Denizli'nin Tavas ilçesindeki Pınarlar beldesinde doğdu.

İZMİR (AA) - Ekonomi Bakanlığı döneminde kabinedeki Ege'nin temsilcisi olarak gösterilen Nihat Zeybekci, AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklandı.

Bu süreçte Denizli Platformu ve Denizli Sanayi Odasında görevler yapan Zeybekci, iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü.

2004 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı olan ve yüzde 51 oyla Denizli Belediye Başkanı seçilen Zeybekci, 2009 yılında ikinci kez Denizli Belediye Başkanı seçildi ve 2011 yılına kadar bu göreve devam etti.

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yapan Zeybekci, 2011 genel seçimlerinde AK Parti Denizli Milletvekili seçildi.

24. 25. ve 26. dönem Denizli Milletvekili olan Zeybekci, 25 Aralık 2013'de 61. Hükümet'te başladığı Ekonomi Bakanlığı görevini, 62, 63 ve 65'inci hükümetlerde sürdürdü.

Zeybekci, 25 Ekim'de 2018'de ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevine getirildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Nihat Zeybekci, Ayşen Zeybekci ile evli ve 4 çocuk babası.

