"İzmir'e gelen turist sayısının ikiye katlayacağını düşünüyoruz"

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in değerlerinin ön plana çıktığı 5 yıllık bir program hazırlayacaklarını, bu sayede turist sayısının iki katına çıkacağını belirtti.

Bakan Ersoy, kentteki temasları kapsamında Bornova ilçesinde inşaatı devam eden kültür merkezinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçen Ersoy, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışına katıldığını anımsatarak, bu fuarın sosyokültürel yapısıyla diğer fuarlardan ayrıldığını söyledi.

Yerel seçimlerin mart ayında yapılacağını anımsatan Bakan Ersoy, "Omuzlarınızda büyük bir yük var, sizinle birlikte benim de omuzlarımda büyük bir yük var çünkü İzmir turizm bölgesi, kıyılardan ben de sorumlu olduğum için sizinle omuz omuza koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hem seçimler hem de İzmir ve turizmle ilgili sorunları daha yakından görmek ve çözüm politikaları için sıkça geleceğim İzmir'e." dedi.

Bakan Ersoy kentin transport, uçak ve ulaşımla ilgili sorunlarını bildiğini ve bunlarla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktardı, çok yakın zamanda bunlarla ilgili açıklamalar yapacaklarını ifade etti.