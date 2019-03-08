"İzmir'e hükümdar olmaya alışmış CHP zihniyeti yenilgiye uğrayacak"

İZMİR (AA) - MHP MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "İzmir'e hizmetkar değil hükümdar olmaya alışmış CHP zihniyeti bu kez ağır bir yenilgiye uğrayacaktır. Çünkü bu şehrin sakinleri, denize akan lağımdan, çöp dağlarından ve kriz geçirten trafik keşmekeşinden usanmıştır." dedi.

Milletvekili Osmanağaoğlu, MHP İl Binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye olan inançlarının bir tohum gibi bu toprakların bağrına düştüğünü, 31 Mart'tan itibaren İzmir aşkı ve memleket sevdalarının filizlenip gökyüzüne doğru yükseleceğini söyledi.

İzmirlinin taze bir başlangıca ihtiyacı olduğuna işaret eden Osmanağaoğlu, "Bu temiz sayfanın açılması için de İzmirliyi ideolojik çatışmalara mahkum eden, şehre hizmet değil külfet veren yapıların kirli defterleri açılmalıdır. İzmir'e hizmetkar değil hükümdar olmaya alışmış CHP zihniyeti bu kez ağır bir yenilgiye uğrayacaktır. Çünkü bu şehrin sakinleri, denize akan lağımdan, çöp dağlarından ve kriz geçirten trafik keşmekeşinden usanmıştır. Üstelik bu yenilgi, sadece CHP'yi yanlış politik okumalarıyla kirleten kadronun mağlubiyeti olmayacaktır. 31 Mart seçimleri; PKK'nın siyasi şubesi, politik oyuncağı HDP ile kol kola yürüyen 'zillet ittifakı'nın bütün ortakları için bozgun olacaktır." diye konuştu.