İzmir'e iki öğrenci yurdu

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Urla ve Bergama ilçelerine Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunun yapılacağını belirterek, "2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanan iki yurt, Urla ve Bergama'mıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak yurtların ihale süreçlerinin tamamlandığını, yurtların öğrencilerin konforunu ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla inşa edileceğini belirterek, "Urla'da şu anda kullanımda olan bir yurt bulunmaktadır. Şimdi onun yanına 750 öğrencinin konaklayabileceği bir yurt inşa edilecektir. Bergama'da da ihalesi tamamlanmış olan, 500 kişi kapasiteli yurdun inşaatına en kısa sürede başlanacaktır. Verdiğimiz sözleri İzmir'de de tüm Türkiye'de de tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dağ, KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarının şehir dışından gelen öğrencilere yuva sıcaklığı sunduğunu vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı: