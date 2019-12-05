İzmir'e kar yağdı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, kısa süreli kar yağışı sonrası beyaza büründü.

'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Bozdağ Kayak Merkezi beyaza bürünürken, ortaya İzmirliler için doyumsuz bir manzara çıktı. Kayak sevenlerin gözü ise bir yandan Bozdağ Kayak Merkezi'ne çevrildi ancak birkaç yıl önce çığ tehlikesi nedeniyle kapanan tesis, hala hizmet vermemesi nedeniyle misafirleri ağırlayamıyor.

