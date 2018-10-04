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İzmir'e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerin, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un (28), İzmir'in Bergama ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Cevdet ŞEN- Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerin, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un (28), İzmir'in Bergama ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlama sonucu, Bergamalı Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.

UZMAN ÇAVUŞLUKTAN ASTSUBAYLIĞA GEÇMİŞ

Şehidin acı haberi, İzmir Bergama ilçesinin kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen Bergama Kaymakam Vekili, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin ve Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, oğullarının şehit olduğu haberini annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus'a (54) verdi. Acı haberi alan şehit astsubayın babası Yücel Ulus fenalaştı. Baba Ulus'a hazır bekletilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekâr olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay olduğu ve İzmir'de görev yaptığı belirtildi. Şehidin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu'nun eşinin yakını olduğu öğrenildi.

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