İzmir'e şehit ateşi düştü

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - HAKKARİ Merkez kırsalında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur'un acı haberi İzmir'deki baba ocağına verildi.

İç güvenlik operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Ceylanlı Köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonunu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timinde görevli Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit oldu. Şehidin acı haberi, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde oturan anne Züleyha ve baba Mehmet Tokur'a Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Dülge, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu tarafından verildi. Şehit Cengiz Tokur'un baba ocağına ve sokaklara Türk bayrakları asıldı. Cengiz Tokur'un yen evli olduğu ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

Bu arada Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek operasyonları sırasında şehit olan komutanı Seçkin Çil'in naaşının bulunduğu Ankara'da defnedilmek için vasiyet bıraktığı öğrenildi. Ailenin bu vasiyet üzerine şehit Tokur'u, Ankara'da komutanı Çil'in yanına defnetmek istediklerini yetkililere bildirdiği ifade edildi.

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