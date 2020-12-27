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İzmir’e şehit ateşi düştü

27.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent’in acı haberi, İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde karla kaplı yolu açma çalışmasına katılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent ve 1 silah arkadaşının üzerine çığ düştü.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent’in acı haberi, İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde karla kaplı yolu açma çalışmasına katılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent ve 1 silah arkadaşının üzerine çığ düştü. Uzman Çavuş Mehmet Özbent yaralı olarak kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Öte yandan, Uzman Çavuş Mehmet Özbent’in şehit olduğu haberi, İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin ailesi gelen acı haberle hüzne boğuldu. Ayrancılar Mahallesi’ndeki şehit evine Türk bayrağı asıldı.

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