İzmir’e şehit haberi düştü

Hakkari kırsalında girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur’un acı haberi İzmir’in Torbalı ilçesindeki baba ocağına verildi.

Hakkari’nin Ceylanlı köyü ve Sütçüler Mahallesi’nde ’Dolunay 2’ operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timinde görevli olan Torbalılı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, girilen çatışma sonucunda şehit oldu. Şehidin acı haberi, Torbalı Ayrancılar Mahallesi’nde oturan anne Züleyha ve baba Mehmet Tokur’a Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Dülge, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu tarafından verildi. Yeni evli olduğu öğrenilen Tokur’un vasiyeti üzerine cenazesi, Diyarbakır’da şehit olan ve Ankara’ya defnedilen komutanı Seçkin Çil’in yanına defnedilecek.



