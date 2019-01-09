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"İzmir'i çöp dağlarından kurtaracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "Türkiye'de katı atığını dağlara taşlara, derelere ormanlara atan başka bir il yok. 4,5 milyon nüfus burası. Böyle bir şehrin çöpünü, çocuklarımızın geleceği olan dağlara, ormana, derelere atamazsınız. Buna izin vermeyeceğiz"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçilmesi halinde İzmir'deki çöp sorununa çözüm bulacaklarını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam eden Zeybekci, Gaziemir ve Menderes'te vatandaşlarla buluştu.

Gaziemir'de yaptığı konuşmada İzmir'i dünya kenti yapmak için çalışacaklarını belirten Zeybekci, kentte modern çöp depolama tesisi olmadığına dikkat çekti.

Zeybekci, "Türkiye'de katı atığını dağlara taşlara, derelere ormanlara atan başka bir il yok. 4,5 milyon nüfus burası. Böyle bir şehrin çöpünü, çocuklarımızın geleceği olan dağlara, ormana, derelere attırmayacağız. İzmir'i çöp dağlarından kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar birçok noktada millete hizmet etme fırsatı bulduğunu anlatan Zeybekci, İzmir adaylığının kendisi için bir onur olduğunu vurguladı. Zeybekci, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız 'İzmir seni istiyor' dediğinde 'Başımızla beraber' dedik. Bize 'İzmir'de görev var, ihtiyaç var' denince koşarak geldim. Zaten İzmirli ve Egeliyiz. Bu şehir bizim anayurdumuz gibi bir yer. Geldiğimiz andan itibaren kabul ve heyecan var. Ben halka dokunmayı seven bir insanım. Ticaretten, üretimden ve esnaflıktan geliyorum. Ben bu halkın içinden biri olarak geliyorum."

Zeybekci, Menderes temasları sırasında MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

İlçe Başkanı Önder Böncü'yle görüşen Zeybekci, davaları, öncelikleri ve hassasiyetleri aynı olan iki partinin seçim bürolarını da ortak kullanacağına dikkati çekti.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'yu makamında ziyaret eden Zeybekci, bir kahvehaneyi ziyareti sırasında vatandaşların daveti üzerine okey oynadı.

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