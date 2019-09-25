İzmir'i sağanak vurdu; Ev ve iş yerlerini su bastı

Umut KARAKOYUN- Davut CAN- Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, dün gece boyunca etkili olan yağmur nedeniyle, dükkanları su bastı, bazı yollar araç trafiğine kapandı. Meteoroloji, yağışlı havanın bu akşam Ege Bölgesi'ni terk edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, dün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak uyarısı, gece saatlerinde karşılık buldu. Saat 01.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştü. İlçeler bazında Konak'ta metrekareye 31.8 kilogram, Balçova'da 18, Buca'da 53.9, Bayraklı'da 12.1 kilogram yağış düştü. Sağanaktan en çok nasibini alan ilçe ise Aliağa oldu. Bu bölgede, metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

'RÖGAR KAPAKLARI TAŞTI, BAZI YOLLAR İSE TRAFİĞE KAPANDI'

Yollardaki rögar kapakları taştı, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Bazı iş yerlerini su basarken, sabah işe gelip, yağmur sularıyla karşılaşan esnaf, dükkanlarda temizlik yaptı. Belediye ekiplerinin su tankerleriyle temizlediği yollarda trafiğin aksamaması için de trafik ekipleri önlem aldı. Şiddetli yağışın etkisi ile özellikle Konak ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, kot farkından dolayı yolun seviyesinin altında kalan iş yerlerini su bastı.

ESNAFTAN GECE MESAİSİ

Gece aniden bastıran yağışla soluğu işlettikleri kafede alan Gülhan Şenözhür ve ağabeyi Hasan Şenözhür zararlarının büyük olduğunu söyledi. Gülhan Şenözhür, "Saat 02.00 sıralarında ağabeyimin telefonu ile uyandım. Geldiğimizde dizimize kadar su ile karşılaştık. İzmir'in en merkezi yerinde bunu yaşamak şaşkınlık verici. Geldiğimizde içeriye girmemizin imkanı yoktu. Biz büyük zorlukla girdik. Normal ev tipi buzdolabının suyun şiddeti ile devrildiğini gördük" dedi. Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Şenözgür, şunları söyledi:

"Mutfağın tam ortasında dipfriz var o da devrildi. Eşyalarımızın hepsi suyun altında kalmıştı. Şuanda burası kullanılmaz durumda. Bir daha böyle bir yağmur yağmaması için dua edeceğiz. Rögarlar bu şekilde olduğunda biz hep aynı şeyle karşılaşacağız. Bir şimdi burayı temizleyeceğiz. Camlarda patlama oldu. Bunların tadilatı yapılacak. Araç ve gereçler yenilenecek. İşimiz bayağı aksayacak."

Elektrik dükkanı bulunan Muzaffer Özgül de iş yerine dolan balçıkları temizledi, camları sildi. Elektrikli panjurun kapalı olmasına rağmen işyerine su girdiğini ifade eden Özgül, temizliği bitirdikten sonra iş yerini açtı.

'ALT YAPI YETERSİZ'

Öte yandan, Karabağlar ilçesine bağlı Eskiizmir semtindeki bazı işyerlerini de su bastı. Ahmet Köşk'e ait manav dükkanı sular altında kalırken, çok sayıda gıda ürünüyle laptop kullanılamaz hale geldi. Köşk, "Sabah geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık ve temizliğe başladık. Altyapımız çok yetersiz, yetkililerden burayla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi.

Eskiizmir Caddesi üzerindeki bazı kırtasiyelerde de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye edip, temizlik yaptı. Karabağlar Belediyesi'ne ait, tazyikli su tankerleri de, yağmur sularının biriktirdiği pislikleri temizlemek için çalışma yaptı.

SU BASAN KARAKOL TEMİZLENDİ

Gece saatlerinde, suyun bastığı Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nin bahçesindeki su tahliyesi ve temizlik işlemleri de tamamlandı. Yağmur suları, karakolun içine girmedi, ancak bahçede biriken sular uzun süre tahliye edilemedi. Polis ve belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmayla, karakolun bahçesindeki sular tahliye edildi.