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  4. İzmir’i sel vurdu: Alt geçitler ve metro istasyonlarının çıkışları tıkandı

İzmir’i sel vurdu: Alt geçitler ve metro istasyonlarının çıkışları tıkandı

02.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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İzmir’de 8 saat içinde Şubat ayı ortalamasının üzerinde düşen yağışlar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir’de 8 saat içinde Şubat ayı ortalamasının üzerinde düşen yağışlar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesinde bulunan alt geçitlerde kanalizasyon seviyesini aşan sular araç geçişi zorlaştırırken, metro istasyonlarının çıkışında biriken sular da vatandaşların geçişine engel oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaklaşık 8 saatte Şubat ayı yağış ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Sağanak yağış sebebiyle İzmir’in ana arterleri tıkanırken alt geçitler ve bazı metro istasyonlarının girişlerinde biriken su sebebiyle hem vatandaşlar hem de araçlar geçiş yapmakta zorluk yaşadı. Kentte raylı sistemle yapılan ulaşımlar da aksadı. İzmir Banliyosu’nun (İZBAN) ve İzmir Tramvayı’nın seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.

Alt geçitler ve metro istasyonlarının çıkışları tıkandı
Konak ilçesinde bulunan Konak Alt Geçidi’nde yoğun yağış nedeniyle kanalizasyon kapasitesini aşan sular birikti. Suların birikmesi sebebiyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan geçmek isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri altgeçitte biriken suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf ederken, araç geçişleri tünelin sol şeridinden kısıtlı bir şekilde yapılıyor.
İzmir’in en işlek yerlerinden biri olan Basmane Meydanı’nda da Basmane Metro İstasyonu’nun çıkışında biriken sular metro istasyonundan çıkan vatandaşların geçişini engelledi. Diz boyunu aşan sular sebebiyle vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
Öte yandan Kordonboyu’nda yolun bir kısmı araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

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