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İzmir’i sel vurdu: Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı

02.02.2021 08:32 | Son Güncelleme:
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İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü.

İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. Trafikteki çok sayıda araç ise sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için sağanak ve fırtına ikazının ardından gece saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe artıran sağanak sonrası dereler taştı, caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikte bulunan çok sayıda araç ise sular altında kaldı.

Araçlar sular altında kaldı
Özellikle Mithatpaşa Caddesi ve Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan birçok araç sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Bazı araçlar çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bazı araç sürücüleri ise araçlarının içerisinde çaresizce bekledi.

Vatandaşlar otobüs durağına sığındı
Mithatpaşa Caddesi adeta göle dönerken, burada bulunan araçlar ise sular altında kaldı. Cadde üzerinde bulunan birçok binanın otopark girişlerini su basarken, yine cadde üzerinde yaya vaziyette olan vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarına sığınmakta buldu.

Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
Özellikle Karabağlar ve Balçova ilçesinde bulunan bazı derelerin taştığı ve Karabağlar’da çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yönünde itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulduğu öğrenilirken, yine Bayraklı ilçesinde de birçok ev ve iş yerini su bastı.
Öte yandan, sağanak nedeni ile polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

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