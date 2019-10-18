HABER

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşlı kadını gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 08:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki yaşlı kadının altınlarını ve parasını gasp ettikleri ileri sürülen şahıslar yakalandıOlay, geçtiğimiz ay ilçeye bağlı Şakran Mahallesi 1378 Sokak’ta bulunan bir dubleks evde meydana geldi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşlı kadını gasp ettiler

İzmir’in Aliağa ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki yaşlı kadının altınlarını ve parasını gasp ettikleri ileri sürülen şahıslar yakalandı
Olay, geçtiğimiz ay ilçeye bağlı Şakran Mahallesi 1378 Sokak’ta bulunan bir dubleks evde meydana geldi. S.E’ye ait eve gündüz saatlerinde giren şüpheli şahıs, yüzüne kar maskesi takarak S.E’nin ellerini koli bandı ve havlu parçaları ile bağlayarak, bıçakla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra evde bulunan 3.000 TL para, cep telefonu ve 17.000 TL değerinde ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olayla ile ilgili olarak, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmaların neticesinde, ekiplerin titiz ve detaylı araştırmaları ile, çok sayıda kamera görüntüsü incelendi. Ekiplerin geniş kapsamlı çalışması sonrasında şüphelilerin K.E, M.Y. ve M.K., isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Olaydan sonra şahısların il dışına kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Aliağa İlçe J.K.lığında görev yapan ve olay soruşturmasını yürüten ekipler, şüphelilerin İstanbul’a kaçtığını tespit etti. Ekipler, İstanbul iline giderek Küçükçekme ilçesinde şüpheli M.Y. ile M.K.’yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelilerden M.Y ve M.K. Aliağa ilçesine getirildi. Burada yapılan sorgulamanın ardından Şakran Mahallesinde yaşayan R.G.’nin de olayın şüphelisi durumunda olduğu anlaşılması üzerine Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.Y. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.E., isimli şahsın yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Türkmenistan uyruklu kişi silahlı saldırıda yaralandıTürkmenistan uyruklu kişi silahlı saldırıda yaralandı
Beyoğlu’nda tartışmada silahlar konuştu: 1 yaralıBeyoğlu’nda tartışmada silahlar konuştu: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Türkiye'den ilk açıklama: Bu bir ateşkes değil!

Türkiye'den ilk açıklama: Bu bir ateşkes değil!

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.