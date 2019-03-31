HABER

İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur Demirezen kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:16 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur Demirezen kazandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Uğur Demirezen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Uğur Demirezen 13 bin 955, CHP adayı Ufuk Sesli 8 bin 967, Diğer adayı bin 708 oy aldı.

-Demirezen'in özgeçmişi-

3 Aralık 1974'te İzmir'in Bayındır ilçesinde doğan Uğur Demirezen, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bayındır'da tamamladı. Ticaret ile uğraşan Demirezen, 2011-2013 yıllarında İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Demirezen, 2011'de AK Parti'nin yürütme kurulunda çalıştıktan sonra 2013 Kasım ayında Bayındır İlçe Başkanı olarak atandı. Demirezen evli ve iki çocuk babasıdır.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Mardin'de HDP'li Ahmet Türk başkan seçildiMardin'de HDP'li Ahmet Türk başkan seçildi
Bitlis'te AK Parti'liler kutlama yaptıBitlis'te AK Parti'liler kutlama yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu oy oranını açıkladı

Ekrem İmamoğlu oy oranını açıkladı

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.