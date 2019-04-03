İzmir'in Bergama ilçesinde oy sayıları düzeltildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde AK Parti'nin sandık sonucuna yaptığı itirazın kabulü sonrası sandık birleştirme tutanağına yanlış geçirilen oylar düzeltildi, CHP'nin yaptığı itiraz ise somut gerekçe gösterilmediği için reddedildi.

AK Parti ve CHP'nin itirazlarını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin 1028 nolu sandıkta maddi hatadan dolayı oyların yanlış yazıldığına yönelik itirazını kabul etti.

1028 nolu sandığı yeniden inceleyen İlçe Seçim Kurulu sandık birleştirme tutanağında oyların yanlış yazıldığını tespit etti.

Buna göre, AK Parti'nin 1028 nolu sandıkta aldığı oyun 5 yerine 165 olduğu, CHP'nin de 166 olarak yazılan oyunun 72 olduğu belirlendi.

Bu değişiklikle beraber kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu'nun 33 bin 245 olan oyu 33 bin 405'e çıkarken, Millet İttifakı CHP Bergama Belediye Başkan Adayı İdris Yavuz Yılmaz'ın 32 bin 968 olan oyu 32 bin 874 olarak belirlendi.

CHP'nin ilçe belediye başkanlığı seçiminde 198 sandıktaki geçersiz oyların, geçersizlik sebeplerinin yeterli olmadığı iddiasıyla yaptığı itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, sonuç tutanaklarını inceleyerek CHP'nin itirazının somut gerekçeye dayanmadığı gerekçesiyle reddetti.

Kararın ardından CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, belediye başkanlığı sonuçlarıyla ilgili İzmir İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını belirtti.

