HABER

İzmir'in boyozu yeni tatlarla dünya pazarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Hindistan cevizi, labne peynir, çikolata, fıstık ve incirle tatlandırılan boyoz, ABD'ye ve bazı Avrupa ülkelerine satılmaya başlandı - Smyrna Boyoz Yönetim Kurulu Başkanı Musa Turan: - "Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve hedef pazarımızı genişletmek istiyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'in coğrafi işaret olarak tescillenen tatlarından boyoz, farklı damakla hitap etmek amacıyla labne peynir, çikolata, Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve incir gibi malzemelerle tatlandırılarak ABD ve Avrupa pazarına sunuldu.

Smyrna Boyoz Yönetim Kurulu Başkanı Musa Turan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları karamelli, Hindistan cevizli, bitter çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli-labneli, incirli, elma-tarçınlı, zahterli-labneli, frambuazlı-labneli ve misket limonlu boyozları tanıttı.

Bu yeni lezzetleri Amerika'ya ve Avrupa'daki 6 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Turan, hedeflerinin geleneksel bir tadı daha çok insana ulaştırmak olduğunu dile getirdi.

Turan, üretim kapasitelerinin yıllık 3 milyon adet barajını aştığını ifade ederek, "Üretimimiz 2019 yılında 3 milyon 31 bine ulaştı. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve hedef pazarımızı genişletmek istiyoruz." dedi.

Boyozu yurt içinde de büyük marketlerde donmuş halde sattıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Boyozda her ülkenin kendine has tadını yakalayarak dünyadaki metropol kentlerde var olmak istiyoruz. Hedefimiz önce Avrupa'da ve ABD'de büyümek, daha sonra Çin'e kadar gitmek. Bu sadece bir lezzet değil. Kültür hareketi. Kruvasan da aynı toprakların ürünü ama bugün Fransız mutfağından geldiği biliniyor. Boyoza sahip çıkmak işte bu yüzden çok önemli."

Toplantıda boyozun tarihi yolculuğunu anlatan animasyon filmin gösterimi de yapıldı.

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
İmamoğlu: 'Merhaba' deme ihtiyacı hissettimİmamoğlu: 'Merhaba' deme ihtiyacı hissettim
Bingöl'de ilk kez defile düzenlendiBingöl'de ilk kez defile düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boyoz ihracat Musa Turan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Bebek beşiğinden çıkanları gören şaşkına döndü! Hepsini gizlemişler

Bebek beşiğine gizlemişler! Gören şaşkına döndü

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili yeni gelişme!

Eski ÖSYM Başkanı Demir adliyeye sevk edildi

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.