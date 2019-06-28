İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Balıkesir ve Muğla’dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi.
İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
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İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Balıkesir ve Muğla’dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi.
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