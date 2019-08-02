İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter ve 8 arazöz ile yangına müdahale ediliyor.
İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormana sıçradı.
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İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter ve 8 arazöz ile yangına müdahale ediliyor.
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