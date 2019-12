İzmir'in çöpünün depolandığı Harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde yaşayanlar, kentin çöpünün depolandığı Harmandalı bölgesinde, toprak zeminde meydana gelen çatlaklar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Zemindeki çatlakların her geçen gün biraz daha belirginleştiğini öne süren bölge sakinleri, korktuklarını dile getirerek, olayın bir an önce araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

İzmir'in çöpünün depolandığı Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı dağı eteklerinde, toprak zeminde oluşan çatlaklar, vatandaşları korkuttu. Bölgede hayvancılık yapanların yanı sıra Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinin sakinlerini de tedirgin eden çatlaklar, yer yer yarım metreyi buldu. 20 yıldır bölgede yaşayan ve daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söyleyen vatandaşlardan Zülfinaz Günay (39), Bir gece kalktık baktık ki çatlaklar oluşmuş. Hayvanlarımız sürekli zarar görüyor. Korkuyoruz. Bizim bir koyunumuz doğurmuştu. Kuzusunu uzun süre aradık, en sonunda oluşan çatlağın içerisinde bulduk. Biz buradaki sorunun çözülmesini istiyoruz. Gerçekten bu durum bizi korkutuyor. Hem biz hem de hayvanlarımız büyük risk altındayız dedi. Bölgede yaşayan Mustafa Köseler (59) de insanların güvenliğinin Harmandalı'da bulunan çöp nedeniyle tehdit altında olduğunu savunarak, Buradaki çöpün yaptığı basınçtan dolayı, bölgede çatlaklar oluştu. Bu da bizi tehdit ediyor. Korkuyoruz. Bu çöpün kaydığını düşünsenize, kim korkmaz dedi.

'BU OLAYIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ'

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursunali Kazar da, uzun süredir Harmandalı'da çöp sorunu ile uğraştıklarını, şimdi de oluşan çatlaklardan dolayı tedirgin olduklarını söyledi. Muhtar Kazar, dilekçelerine yanıt alamadıklarını belirterek, şöyle dedi

Biz iki ay önce buraya geldiğimizde çatlakların olduğunu fark ettik. Buradaki durumun araştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Buradaki çatlaklar fay mı, gazdan dolayı mı, heyelan mı bilmiyoruz. Bunun araştırılmasını istedik. Yaşanan bu sorun bölgenin kaderi olmamalı. Yetkililerden çare bulmalarını istiyoruz. Lütfen gelin, burada inceleme yapın. Ne olduğunu araştırın. Defalarca belediye başkanlarına dilekçe vermemize rağmen, bunlara karşılık alamadık. Bu sorun, burada yaşayan vatandaşların kaderi değil. Ben uzun süredir burada muhtarlık yapıyorum. Daha önce böyle yarıklar, çatlaklar yoktu. İki ay önce fark ettik ve durumu hemen yetkililere bildirdik. Ama gelen giden yok, bize burayla ilgili rapor veren de yok. Acilen sorunun neden kaynaklandığının bulunmasını istiyoruz. Birilerinin can ve mal güvenliği tehlikeye düşmeden, bu felaketin önüne geçilmesini istiyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer ise inceleme yapmadan net bir şey söyleyemeyeceğini ancak bölgenin kayalık zemin olduğunu, kayalık zeminlerin sağlamlığı nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaratmayacağını tahmin ettiklerini belirtti. Öziçer, Katı atık bertaraf tesisisin bulunduğu bölge burası. Adı üstünde katı atık. Herhangi bir riski yok. Gaz sıkışması gibi bir durumun yaşanabileceğine de ihtimal vermiyorum. Kayalık zeminlerde bu tür durumlarla pek karşılaşılmaz. Ama net bir şey söylemek için bölgede inceleme yapmak gerekiyor dedi.

