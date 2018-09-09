İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (3)

HALUK LEVENT KONSERİYLE EĞLENDİLER

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde yapılan fener alayı yürüyüşü Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar, fener alayının ardından Haluk Levent konserinde gönüllerince eğlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü tüm kentte coşkuyla kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından vatandaşlar akşam saatlerinde de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar fener alayı yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe katılanlar meşaleler eşliğindeki yürürken 'İzmir Marşı'nı söyledi. Gündoğdu Meydanı'na ulaşan vatandaşlar havai fişek gösterisinin ardından Haluk Levent konserinde de gönüllerince eğlendi. Konser öncesinde kendini dinlemeye gelenlere, Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçıp, yüzerek Trabzon'un Sürmene ilçesine gelen ve Levent'in kurucusu olduğu 'Ahbap Platformu' tarafından satın alınarak İzmir'deki bir barınağa yerleştirilen 'Ferdinand' adlı boğayı ziyaret ettiğini söyleyen Haluk Levent, vatandaşlardan alkış aldı. Ardından şarkılarını söylemeye başlayan Haluk Levent İzmirlilere keyifli bir gece yaşattı.

Konserin sona ermesinin ardından vatandaşların bir kısmı Kordon Boyu'ndaki çimlerde bir süre daha oturduktan sonra dağıldı.