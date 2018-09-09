HABER

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 22:44 | Son Güncelleme

HALUK LEVENT KONSERİYLE EĞLENDİLER İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (3)

HALUK LEVENT KONSERİYLE EĞLENDİLER
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde yapılan fener alayı yürüyüşü Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar, fener alayının ardından Haluk Levent konserinde gönüllerince eğlendi.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü tüm kentte coşkuyla kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından vatandaşlar akşam saatlerinde de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar fener alayı yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe katılanlar meşaleler eşliğindeki yürürken 'İzmir Marşı'nı söyledi. Gündoğdu Meydanı'na ulaşan vatandaşlar havai fişek gösterisinin ardından Haluk Levent konserinde de gönüllerince eğlendi. Konser öncesinde kendini dinlemeye gelenlere, Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçıp, yüzerek Trabzon'un Sürmene ilçesine gelen ve Levent'in kurucusu olduğu 'Ahbap Platformu' tarafından satın alınarak İzmir'deki bir barınağa yerleştirilen 'Ferdinand' adlı boğayı ziyaret ettiğini söyleyen Haluk Levent, vatandaşlardan alkış aldı. Ardından şarkılarını söylemeye başlayan Haluk Levent İzmirlilere keyifli bir gece yaşattı.
Konserin sona ermesinin ardından vatandaşların bir kısmı Kordon Boyu'ndaki çimlerde bir süre daha oturduktan sonra dağıldı.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (3)İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (3)İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (3)İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (3)

PARTNERFotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat! Fotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat!
Samsun'da sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdiSamsun'da sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi
Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı varGaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

İlginizi Çekebilir

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.