İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü coşkuyla kutlandı

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN, Tekin GÜRBULAK İZMİR (DHA) Binlerce İzmirli 'Zafer Yürüyüşü'nde buluştu İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü törenlerle kutlandı. Resmi törenler öncesinde binlerce İzmirli, Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de katıldığı yürüyüş sırasında, 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı, marşlar söylendi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir, bağımsızlık yolundaki direniş destanımızın simge kentidir. Bizim için İzmirli olmak ve İzmir'de yaşamak çok özel bir anlam taşır. Biliriz ki, bir ülkeyi sevmek, önce yaşadığı kenti sevmekle başlar. İzmir'i sevmek, Türkiye'yi sevmektir dedi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de resmi törenler öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve 24 Haziran'daki seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yanı sıra ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce İzmirli, saat 09.00'da Basmane'de buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı, yüzlerce İzmirli tarafından ellerde taşındı. Bu büyük bayrağın yanı sıra yürüyüşe katılanlar ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı. Gaziler ile Efeler, bandonun hemen arkasında yürüyüş yaptı. Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yüründü. Yol boyunca vatandaşlar da alkışlarla destek verdi, bol bol fotoğraf çekti.

ÇELENK SUNULDU Kurtuluş törenlerinin resmi programı saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından törene katılan protokol üyeleri ve töreni izlemeye gelen İzmirliler, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Törene, aralarında milletvekilleri ve siyasi parti yöneticilerinin de yer aldığı protokol üyeleri de katıldı. Çelenk sunumu sonrası protokol üyeleri, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine katılmak için buradan ayrıldı. ATLI SÜVARİLERLE KONAK'TA TÖREN YAPILDI Konak Meydanı'ndaki tören protokol üyelerinin gelmesi ile saat 10.30'da başladı. Törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ak Parti ve CHP milletvekilleriyle kamu ve askeri yetkililer hazır bulundu. Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı Vali Erol Ayyıldız'a tekmil verip, alandan ayrıldı. Büyük Taarruz Atlı Birliği ise Afyon'dan getirdiği Türk bayrağı ve toprağını Vali Erol Ayyıldız'a teslim etti. Kutlama törenlerinin Konak Meydanı bölümü de tamamlandı.

SON ADRES CUMHURİYET MEYDANI İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü kutlamalarının son adresi bir kez daha Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in yanı sıra AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda İzmirli, törenlere katıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yine töreni izleyenler arasında yer aldı. Murahhem İnce, protokolün hemen arkasındaki sırada töreni izledi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşma yaptı. Konuşmasına, Ne güzeldir bugün İzmir'de olmak diyerek başlayan Aziz Kocaoğlu, Kan ve gözyaşı imtihanından 'yüz akı ve onurla' çıkıp bağımsızlığımızı tüm dünyaya haykırdığımız o şanlı, o destan, o kahramanlık gününün 96'ncı yıldönümünde bu coşkuyu, bu onuru, bu gururu bizimle paylaşmak... Ne güzeldir bugün İzmir'de olmak. Ne mutlu bize ki, İzmir tarih yazdı, tarih de İzmir'i. 1213 günlük işgalin sonlandırıldığı, Anadolu'nun düşman zulmünden, süngüsünden, dipçiğinden kurtarıldığı o günün üzerinden neredeyse koca bir asır geçti. Ama biz o kurtuluş heyecanını hep ilk günkü gibi hissettik. Her 9 Eylül sabahına umutla uyandık. Tıpkı bu sabah gibi. Bugün İzmir'in bayramı dedi.