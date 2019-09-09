İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'in işgalden kurtarılışının yıl dönümünü kutladı.
Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan açıklama yaptı.
Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı ve güzel İzmir'in işgalden kurtarıldığı 9 Eylül 1922'nin 97'nci yıl dönümü milletimize kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum."