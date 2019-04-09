HABER

İzmir’in en ilginç devir teslimi: Başkanlığı eşine devretti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mazbatasını almasının ardından eşi Mehmet Ali Çalkaya’dan başkanlığı devraldı.

İzmir’in en ilginç devir teslimi: Başkanlığı eşine devretti

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mazbatasını almasının ardından eşi Mehmet Ali Çalkaya’dan başkanlığı devraldı. Duygu dolu anların yaşandığı devir teslim töreninde görevini devreden Çalkaya, "Cumhuriyetin 100. yılını kapsayan bu dönemde cumhuriyete değer veren vatandaşlar seçimde gerekeni yapmıştır" derken, Fatma Çalkaya da adaletten ayrılmadan Balçova halkına hizmet edeceğinin sözünü verdi.
Seçimlerden sonra en çok merak edilen törenlerden birisi olan Balçova Belediye Başkanlığının devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adaylığı kabul edilmeyen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın yerine, CHP tarafından Çalkaya’nın eşi Fatma Çalkaya aday gösterilmişti. Fatma Çalkaya, yüzde 67 oy alarak belediye başkanı seçildi. Balçova İlçe Seçim Kurulunda yapılan törenle mazbatasını alan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, daha sonra Balçova Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Resmi törenin ardından belediyeye geçen Fatma Çalkaya’yı eski başkan ve eşi olan Mehmet Ali Çalkaya ile coşkulu bir kalabalık karşıladı. Devir-teslim töreninde bir konuşma yapan Mehmet Ali Çalkaya, "Bugün bu ülkede hala rahat yaşayabiliyorsak bu cumhuriyet sayesindedir. 2019 seçimleri de bu açıdan ayrıca önemlidir; çünkü cumhuriyetin 100. yıldönümü bu dönemde 2023 yılında yaşanacaktır. İktidar bu seçimlerde bütün önemli şehirleri kaybetti. Milletimiz cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği değerlere bağlılığını seçimlerde gösterdi. Cumhuriyet öncelikle kadınlara çok önem verdi. Balçova Halkı’da seçimlerde bir kadın belediye başkanı seçerek cumhuriyete olan hassasiyetini gösterdi. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Fatma Çalkaya’ya, üzerinde "Hak, hukuk ve adalet her zaman yol göstericiniz olsun" yazılı bir adalet heykeli veren Mehmet Ali Çalkaya, "Adalet bütün dünyada bir kadın heykeli tarafından temsil edilir. Yeni başkanımızın da adaletten ayrılmadan hizmet dağıtacağına eminim. Bugün ülkemizde yaşanan adaletsizliklere inat onlar adaletle Balçova halkına hizmet edecekler" dedi.
Balçova’da 15 yıldır başarıyla ve dürüst bir şekilde yürütülen insan odaklı belediyecilik hizmetleri sürdüreceğini ifade eden Fatma Çalkaya da "Balçova halkına, meclis üyesi arkadaşlarıma ve benimle birlikte bu yolda mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ilçe örgütlerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz başkanımızdan aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için bu yola girdik. Bize gösterilen bu güveni boşa çıkarmayacağız ve var gücümüzle Balçova Halkına hizmet edeceğiz. Balçova’da kimsenin aç ve açıkta olmayacağı, eğitime, engellilere ve kadınlara verilen hizmetler büyüyerek devam edecek. Bugünden itibaren CHP rozetini çıkararak 80 bin Balçovalıya hizmet edeceğim; ama Cumhuriyet Halk Partisi’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmayacağım" dedi.

İzmir’in en ilginç devir teslimi: Başkanlığı eşine devretti

İzmir’in en ilginç devir teslimi: Başkanlığı eşine devretti

İzmir’in en ilginç devir teslimi: Başkanlığı eşine devretti

İzmir’in en ilginç devir teslimi: Başkanlığı eşine devretti

PARTNER Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
Feyzioğlu: Bu tartışmanın galibi olmazFeyzioğlu: Bu tartışmanın galibi olmaz
Almanya Devlet Bakanı Roth: “İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılmaktan kaçınsın”Almanya Devlet Bakanı Roth: “İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılmaktan kaçınsın”

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.