HABER

İzmir'in Foça ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.


PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
O gemi Marmara'ya açıldı (2)O gemi Marmara'ya açıldı (2)
Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz kirliliği Foça kuru yük gemisi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.