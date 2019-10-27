İzmir’in göbeğinde çöp dağları

İzmir’in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde, toplanmayan çöp yığınları bölgede görüntü kirliliği oluştururken, oluşan yoğun koku ve ortaya çıkan manzara esnafları isyan ettirdi.

Geçen aylarda toplanmayan çöplerle gündeme gelen Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, yine aynı durumdan dert yakındı. Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınları bölge esnafını isyan ettirdi. Düzenli bir şekilde çöplerin toplanmasını isteyen esnaflar, Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi.

"Aradan bir ay geçtikten sonra yine çöpleri toplamamaya başladılar"

Site esnaflarından Ömer Odabaş, sokakların çöp yığınlarına döndüğünü belirterek, "Burası Bornova Ayakkabıcılar Sitesi. Burada daha önce de böyle bir olay yaşandı. Yine böyle bir röportaj yapmıştık. Belediye ekipleri gelip topladı çöpleri; aradan bir ay geçtikten sonra yine çöpleri toplamamaya başladılar. Bir görevli esnaf arkadaşın biriyle tartışma yaşamış, o günden sonra çöp arabaları bizim sokaklarımıza girmiyor. Bize burayı gösterip ’herkes çöpünü buraya atsın’ dediler. Sokaklar, her yer çöp yığınlarıyla doldu. Kim temizleyecek bunları? Seçimden önce belediye başkanımız ‘Her şey güzel olacak’ derken daha kötü oldu her şey" sözlerine yer verdi.