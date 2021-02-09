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İzmir’in iki ayrı ilçesinde bıçaklı ve silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

09.02.2021 07:24 | Son Güncelleme:
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İzmir’in iki ayrı ilçesinde bıçaklı ve silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Her iki olayda da kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 2 kişi yaralandı. İlk olay, Buca ilçesi Göksu Mahallesi 690/8 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat K., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silah ile açılan ateş sonucu karnından yaralandı. Ferhat K., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı şahıs ambulansa alınarak, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunuyor
Bir diğer olay ise yine sabah saatlerinde, Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Erdinç A. İle şüpheli şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga neticesinde Erdinç A., aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Erdinç A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, her iki olayın da şüphelilerini yakalamak için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İzmir’in iki ayrı ilçesinde bıçaklı ve silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

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