İzmir’in İlk Uluslararası Maratonu Koşuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir’in ilk uluslararası maratonuna Burundi, Kenya ve Etiyopyalı atletler damga vurdu. İzmir tarihindeki ilk uluslararası maraton, Corona önlemleri altında gerçekleşti. Kültürpark’taki etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verildi. Yarış alanına giren herkesin ateş ölçümleri yapıldı. Isınmalarda 1,5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edildi. Startlar dörder kişilik gruplar halinde 5'er saniye arayla verildi. Her grubun arası beş metre olarak tutuldu. Etkinlikte, sular da temassız olarak dağıtılırken tüm parkura ambulanslar konuşlandırıldı. Birincilikler Kenyalı atletlerin 42 kilometrelik maratona katılım 300 kişiyle sınırlı tutuldu. Lozan Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun start vermesiyle koşuya başlayan atletler, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergahta koştu. Maratonda erkeklerde Sang Benard Cheruiyot (Kenya) birinci, Olivier Irabaruta (Burundi) ikinci, Denis Kipngeno Chirchir (Kenya) üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Judith Jeptum Korir (Kenya), ikinciliği Lucy Karimi (Kenya), üçüncülüğü ise Zerfie Limeneh Tesema (Etiyopya) kazandı. Uluslararası maratonun ödülleri erkekler ve kadınlarda 10’ar bin dolar olarak belirlenmişti.

10 kilometre koşusu Maratonun yanı sıra düzenlenen 10 kilometrelik koşuya ise katılım 700 kişi olarak belirlenmişti. 16 yaşından 65 yaşına kadar her yaştan sporcunun olduğu yarış renkli görüntülere sahne oldu. 10 kilometrede kadınlarda Natalia Gyurten (Rusya) birinci, Esra Nur Gökçek ikinci, Göztepe Spor Kulübü’nden İpek Öztosun üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ömer Alkanoğlu birinciliği, Murat Emektar ikinciliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Alper Demir ise üçüncülük madalyasını kazandı. “Türkiye’nin en iyi maratonları arasına girecek” Genel klasman sporcuları Kültürpark’ta yapılan törende ödüllerini aldı. Törene Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, bugün tarihi bir güne tanıklık edildiğini söyleyerek “İzmir’deki parkur, eğimi nedeniyle dünyadaki hızlı parkurlarından biri. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bizi çok heyecanlandıracak maratonlara ev sahipliği yapacağız. Hızlı parkurları elit atletler tercih ediyor ve bu da maratonun popülerliğini arttırıyor. Biz hem katılım oranı hem de keyifli bir parkur olması nedeniyle Maraton İzmir’in Türkiye’nin en iyi maratonları arasına gireceğini düşünüyoruz” dedi.