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İzmir'in Karabağlar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Muhittin Selvitopu kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:16 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Muhittin Selvitopu kazandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Muhittin Selvitopu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhittin Selvitopu 144 bin 825, AK Parti adayı Bilal Doğan 116 bin 786, Saadet Partisi adayı Mümin Baştürk 4 bin 146 oy aldı.

- Selvitopu'nun öz geçmişi

Malatya'da 1955 yılında doğan Selvitopu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 1992 yılından beri aktif siyasetle uğraşan Selvitopu, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı seçilmişti.

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