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  4. İzmir’in Karabağlar ilçesinde polyester üretilen bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Mobilyacılar Sitesi’ndeki yangına 10’un üzerinde itfaiye aracı sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polyester üretilen bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Mobilyacılar Sitesi’ndeki yangına 10’un üzerinde itfaiye aracı sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polyester üretilen bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polyester üretilen bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Mobilyacılar Sitesi’ndeki yangına 10’un üzerinde itfaiye aracı sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor.

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