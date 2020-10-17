İzmir’in Karabağlar ilçesinde polyester üretilen bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Mobilyacılar Sitesi’ndeki yangına 10’un üzerinde itfaiye aracı sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde polyester üretilen bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Mobilyacılar Sitesi’ndeki yangına 10’un üzerinde itfaiye aracı sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde polyester üretilen bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Mobilyacılar Sitesi’ndeki yangına 10’un üzerinde itfaiye aracı sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor.