İzmir’in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtilen yangına 3 helikopter, 8 arazöz ile müdahale ediliyor.

\u0130zmir\u2019in Konak il\u00e7esinde, hen\u00fcz belirlenemeyen bir sebepten dolay\u0131 orman yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. Yerle\u015fim yerlerine yak\u0131n oldu\u011fu belirtilen yang\u0131na 3 helikopter, 8 araz\u00f6z ile m\u00fcdahale ediliyor.Yer: \u0130stanbul! Her \u015fey bir anda olduAskeri havaliman\u0131n yan\u0131nda tutu\u015fan otlar cephaneli\u011fe ula\u015fmadan s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fcTrabzon'da otomobile silahl\u0131 sald\u0131r\u0131: 1 \u00f6l\u00fc
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