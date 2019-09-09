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İzmir'in kurtuluş törenlerinde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları, Basmane Karakolu önünden düzenlenen yürüyüşle başladı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları, Basmane Karakolu önünden düzenlenen yürüyüşle başladı. Kalabalık, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde, Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar 350 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü. Yürüyüş sırasında, bazı turistlerin de ellerindeki Türk bayraklarıyla kalabalığı selamladığı görüldü.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü için düzenlenen kutlama programı, saat 09.00'da Basmane Karakolu önünde başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın yanı sıra CHP, MHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri ve il başkanları ile çok sayıda kişi yürüyüşe katıldı. Yürüyüşte yüzlerce kişi, 350 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı güzergahtan Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen kalabalığı, çevredekiler de ilgiyle izledi. İzmirliler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekerken, turistler de meraklı gözlerle yürüyüşü seyretti. Bazı turistlerin, ellerine Türk bayrağı alarak, kent sakinlerine eşlik ettiği görüldü. Basmane'den başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kutlamalar kapsamında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

AFYONKARAHİSAR'DAN GETİRİLEN TOPRAK VALİ AYYILDIZ'A VERİLDİ

Kutlama programı, İzmir Valiliği önündeki törenle devam etti. Buradaki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin milletvekilleri ile yöneticileri katıldı. Törende, atlı süvari birliklerinin 9 Eylül'de İzmir'e girişi ve İzmir Valiliği binasında Türk bayrağının göndere çekilişi canlandırıldı.

Başkan Soyer, birlik komutanına plaket verdi ardından Büyük Taarruz Atlı Birliği'nin Afyonkarahisar'dan getirdiği Türk bayrağı ve toprak ise Vali Erol Ayyıldız'a teslim edildi. Türk bayrağını öperek, teslim alan Ayyıldız, "Kutsal emanet ilelebet bizde ve İzmir'imizde yaşayacaktır. Vatan size minnettardır" dedi.

'9 EYLÜL'Ü İYİ ANLAMALIYIZ'

Tören, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Resmi törenlerde ilk önce saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir'in kurtuluşu ile ilgili konuşma yaptı. 9 Eylül'ün, iktisatta ve siyasette Atatürk ile birlikte yeni sözler söylenmeye başlanılan gün olduğunu belirten Soyer, "Demokraside, kültürde, sanatta, siyaset ve ekonomide, özetle yaşamın her alanında hem kökleri sağlam hem de yenilikçi eserler hayata geçirmek için 9 Eylül'ü iyi anlamalıyız. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun bunu başaracağız. O dönemde hiçbirimiz arasında siyasi uçurumlar yoktu. Farklılıklarımızı tek vücut olmanın gücü haline getirdik. Ülkemizi işgalden hep birlikte kurtardık, bugün yine aynı şiarla birlik bütünlükle ortak vicdan ve akılla geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Kurtuluşun yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve direnişi gerçekleştirenleri rahmet ve minnetle anıyorum. 9 Eylül, İzmir'in kurtuluşu kuruluşu kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Soyer'in konuşmasının ardından program, gösterilerle devam etti.

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