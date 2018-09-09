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İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

Kentin düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sabah saatlerinde Zafer yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, akşam Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi ile devam etti.

İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu'nda toplanıp, gösterileri ilgiyle izledi.

Türk bayraklarıyla uçakları selamlayan İzmirliler, gösteriyi cep telefonlarıyla çekti, uçakların alçak uçuşlarını alkışlarıyla destekledi.

Bazı vatandaşlar, gösteriyi balkon ve bina çatılarından takip etti.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başında yer aldığı fener alayının ardından Gündoğdu Meydanı'ndaki Haluk Levent ve Olten Filarmoni Orkestrası konseriyle sürecek.

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9 Eylül kutlamaları izmir Solo Türk Türk Yıldızları

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