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İzmir'in kurtuluşunun 96. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:19 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından resepsiyon düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in kurtuluşunun 96. yıl dönümü programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi.

Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı'nda verilen resepsiyona İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Gecenin ev sahipliğini yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu konuklarını kapıda karşıladı.

Latin dansı gösterisinin de yapıldığı resepsiyon konserle sona erdi.

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9 Eylül resepsiyonu dans İnciraltı Kent Ormanı izmir büyükşehir belediyesi

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