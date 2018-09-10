İZMİR (AA) - İzmir'in kurtuluşunun 96. yıl dönümü programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi.
Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı'nda verilen resepsiyona İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Gecenin ev sahipliğini yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu konuklarını kapıda karşıladı.
Latin dansı gösterisinin de yapıldığı resepsiyon konserle sona erdi.
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