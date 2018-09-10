İzmir'in kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünü için resepsiyon

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül resepsiyonu, İzmir’in tanınmış simalarını da bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin en ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Başkan Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu’nun dans etmesi ise geceye renk kattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 9 Eylül resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen resepsiyon; siyaset, iş ve bürokrasi camiasının önde gelen isimlerini de bir araya getirdi. Resepsiyona katılmak için Konak’tan aracıyla çıkan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Kent Ormanı’nda aracından inerek, yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek geldi. Resepsiyona İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, İl Emniyet Müdür Hüseyin Aşkın, AK Parti'li ve CHP’li milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Konuklarını eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte karşılayan Başkan Aziz Kocaoğlu, bütün gece davetlilerle tek tek ilgilendi, fotoğraf çektirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kocaoğlu çifti dans da etti. Aziz Kocaoğlu ile Türkegül Kocaoğlu’nun dans etmesi üzerine tüm davetliler de dansa eşlik etti. 9 Eylül resepsiyonu, gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu.