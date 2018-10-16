İzmir'in lezzetleri festivalde buluşuyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Konak Belediyesi tarafından, kent mutfağının çeşitliliğini göstermek ve lezzetli tatların yakından tanınmasını sağlamak amacıyla 3 gün süresince yemek festivali düzenleniyor. 'Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Festivali'nin bir başlangıç olacağını ifade eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, geleneksel değerlere sahip çıkarak, dayanışma kültürünü yaşatmak istediklerini söyledi.

İzmir'in Konak İlçesi'nde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği, İzmir Aşçılar Derneği, Ege Gastronomi Turizmi Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Konak Belediyesi ev sahipliğinde 'Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Festivali' düzenlenecek. 18-20 Ekim tarihleri arasında Dominik Caddesi, Abacıoğlu Han ve Kemeraltı Çarşısı'nda sürdürülecek etkinlikler kapsamında şefler ile atölyeler, tadım etkinlikleri, yarışmalar, söyleşiler ve dinletiler düzenlenecek.

Festivalin tanıtım toplantısı tarihi Kemeraltı Çarşısı içindeki Abacıoğlu Han'da gerçekleştirildi. İzmir'in zengin bir tarihi olan, farklı kültürleri, farklı inançları barış içinde binlerce yıl yaşatan bir kent olduğunu ifade eden CHP'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kentin farklı özelliklerini yansıtmak amacıyla bir festival düzenlemeyi amaçladıklarını anlattı. Göreve gelir gelmez kurdukları Kent Tarihi Birimi çatısı altında kent turları yaparak İzmirlilerin, ne kadar zengin bir tarihte, pek çok kültüre ev sahipliği yapan bir şehirde yaşadıklarının farkına varmalarını sağladıklarını dile getiren Pekdaş, şunları söyledi:

"MUTFAK VE LEZZETLER KENT TARİHİNİN AYAKLARINDAN BİRİDİR"

"Kent tarihinin en büyük ayaklarından biri de mutfak ve lezzetlerdir. Bunlar olmadan kent tarihinin eksik kalacağını düşündük. Akdeniz, Ege mutfağının en güzel tatlarını biz bu mutfaklarda yaşıyoruz. Tarladan topladıklarıyla zengin mutfaklar yaratanların yaşadığı yer burası. Yemek faaliyeti sadece karın doyurma faaliyeti değildir. Aynı zamanda rengin, sunumun göze hitap etmesi lazım. Güzel sofralar kurmak, renklerin bize yansımasını sağlamak da bir kültür. Biz lezzetleri sadece lezzet değil, rengiyle sunumuyla bir bütün olarak düşünüyoruz. Masada oturma, muhabbet etme adabı bunların hepsi mutfağın içinde olan, bir kültürü oluşturan kavramlar. Ege’nin Akdeniz’in İzmir’in bu kültürünün gelecek nesillere ulaştırılması bizim için de bir borç. Bunların unutulmaması gerekiyor. Bizi biz yapan değerler bunlar" diye konuştu.

KONAK MUTFAK ATÖLYESİ AÇILACAK

İzmir Lezzetleri Festivali'nin uzun yıllar devam edeceğini belirten Başkan Pekdaş, festivalle birlikte Kemeraltı Çarşısı içindeki Konak Mutfak Atölyesi'nin açılacağını anlattı. Bu atölyede yemek kursları verileceğini söyleyen Pekdaş, "Miras aldığımız yemek kültürünü ve bu mutluluğu gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Yemek yapmak kadar, bu yemeklerin dayandığı tarihi, kültürü ve sofra adabını öğrenmek de önemli. Biz yaptığımız yemek kokar diye komşularına dağıtan bir gelenekten geliyoruz. Paylaşmayı bilen bir gelenekten geliyoruz. İşte Türkiye’nin de ihtiyacı olan tam bu. Geleneksel değerlerimize sahip çıkmamız, bu dayanışma kültürünü yaşatmamız gerekiyor. Bir arada dayanışarak bu toprakların kadim geleneğini yaşatmak istiyoruz. Aynı tencerede kaynamak istiyoruz. Bereketimizin artmasını istiyoruz. Kendi topraklarımızın ürünleriyle yoktan var edebileceğimizi göstermek istiyoruz" dedi.

Bu festivalin bir başlangıç olarak İzmir'e tat getirmesini dileyen Başkan Pekdaş, pişilerin kızardığı tencerenin başına geçerek misafirlere pişi ikram etti.