IHAAW220851-ASA/28-01-2019
- İzmir’in Menemen ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın başka bir fabrikaya sıçradı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edildi.
28.01.2019 22:08:51 TSI
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