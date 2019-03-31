İzmir'in Narlıdere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Engin kazandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ali Engin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Engin 22 bin 373, MHP adayı Süleyman Kocabıyık 4 bin 400, Diğer adayı bin 106 oy aldı.

-Engin'in öz geçmişi

1965 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde doğan Ali Engin Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünün ardından aynı üniversitenin işletme programını tamamladı.

Kendi kurduğu inşaat firmasının yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Engin, CHP'de başladığı siyaset hayatında daha önce 3 kez milletvekili adayı oldu.

