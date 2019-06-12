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İzmir’in o ilçesini sağanak vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde, öğleden sonra başlayan sağanak özelikle kentin en işlen cadde ve sokaklarını adeta göle çevirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı uyarıların ardından sağanak, İzmir ve bölgesinde etkili oldu.

İzmir’in o ilçesini sağanak vurdu

İzmir’in Menemen ilçesinde, öğleden sonra başlayan sağanak özelikle kentin en işlen cadde ve sokaklarını adeta göle çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı uyarıların ardından sağanak, İzmir ve bölgesinde etkili oldu. Yağışlardan özelikle Menemen ilçesi nasibini aldı. Dakikalar içerisinde yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle, sürücü ve vatandaşlarda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçakların altına gizlenerek yağmurdan korunmaya çalıştı.
Devreye giren Menemen Belediyesine bağlı ekipler, suların tahliyesi için yoğun bir çaba sarf etti. Sağanak, İzmir’in bazı ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Ani sel riskine karşı meteorolojiden açıklama
Öte yandan, Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Son değerlendirmelere göre; bölgemizin iç kesimlerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün 14.00 - 20.00 TSİ saatleri arasında İzmir ve Manisa illeri geneli ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güneyi, Aydın’ın güneyi ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

İzmir’in o ilçesini sağanak vurdu

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